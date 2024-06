Desde no respetar las indicaciones médicas hasta faltar al aniversario de su pareja: los relatos de los hinchas de San Martín de Tucumán que viajaron a Jujuy

En una de las veredas de la plaza polideportivo “20 de Junio”, José Avellaneda da fe de ello. “Con mi novia cumplíamos un mes más de relación, pero decidí dejarla para venir a ver a San Martín. No hubo ningún reproche ni reclamo de ella porque entiende que esto está primero”, confiesa, mientras asegura que el viaje fue improvisado. “Se dio de casualidad. Tenía un amigo que sí o sí iba a venir y, a último momento, me llamó diciendo que otros hinchas se habían bajado. No dudé un segundo en decirle que sí. Entré por la ventaja, ja”, dice. “Tenía algo ahorrado y mi amigo me dio una mano para llegar con la plata. Gasté alrededor de $40.000 con la entrada incluida”, comenta.