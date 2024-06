Cartas de lectores: carnet de conductor

Coincido totalmente con la lectora Martina Lucena (carta “Carnet de conductor”, 23/06) en cuanto al maltrato que recibimos los mayores de 70 años que concurrimos a renovar nuestro carnet de manejo. No sólo somos discriminados por la edad (carnet por un año); debemos soportar largas colas para el examen oftalmológico y demás oficinas internas. Demás está decir que nos someten a un examen “múltiple choice” innecesario, puesto que las reglas de conducción las conocemos de memoria, salvo preguntas banales que en la práctica sabemos responder con nuestra experiencia. Los mayores de edad sabemos perfectamente si seguimos estando en condiciones físicas y psíquicas para manejar y somos nosotros los que nos ponemos límites para evitar accidentes propios o a terceros. El tiempo de vigencia de los carnets tendría que ser mayor o por lo menos igual que el otorgado a los jóvenes, dado que la duración no garantiza ni prudencia ni responsabilidad que dure cinco años. ¿Entonces por qué cinco años en los de mayor riesgo y sólo un año en los de menor riesgo en la conducción vehicular? El carnet no garantiza años de prudencia. La prudencia es una cuestión de responsabilidad individual, no del tiempo de vigencia del carnet.