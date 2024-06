El duro relato de Marcela Baños al recordar la violación que sufrió a sus 21 años

En ese sentido, remarcó que en esa época, es decir, de mediados a fines de los 90, había muy poca información y era habitual esa metodología de contacto para propuestas laborales. “Todo lo que cuente, ahora, con el diario del lunes, me podes decir: 'pero boluda, ¿no te diste cuenta?'. No. No había información. Me contactó un chabón, en el medio había otro hombre y dos mujeres que supuestamente participaban de "el ensayo" de cómo iba a ser el desfile, y ahí fue que me dieron ‘un tecito’ y con eso me durmieron”, describió la conductora en su visita a LAM.