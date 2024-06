Existencias tristes con París de fondo

Y luego está la cárcel de la rutina, la imposibilidad de conciliar el sueño: “Hace tiempo que Mathilde ha perdido el sueño. Casi todas las noches la despierta la angustia, a la misma hora, sabe en qué orden va a tener que contener las imágenes, las dudas, las preguntas, se sabe de memoria el recorrido del insomnio, sabe que va a darle vueltas a todo desde el principio, cómo empezó, cómo se agravó, cómo llegó a ese punto y esa imposible vuelta atrás…” Hay una vidente a quien Mathilde recurre, una fecha, un hombre que aparecerá en su vida el 20 de mayo. A la mujer que perdió diez años antes a su esposo, el misterio de un hombre que interrumpiría el fantasmagórico decurso de sus días. No lo cree, no del todo. Se ha hablado de la agudeza y la tristeza de esta novela. La prosa destaca y sobrevuela todo el texto. En cuanto a la tristeza como un atributo de la existencia, no conozco, para la literatura, mayor elogio.