San Martín de Tucumán vuelve a la actividad, con el desafío de sostener un rendimiento sólido

Los números son una herramienta del fútbol. No muestran la destreza de una gambeta ni la inteligencia para generar un pase filtrado. No miden todos los aspectos del juego, pero sirven para profundizar y estudiar ciertas características de cualquier equipo. Sí; las estadísticas exponen vicios y virtudes que permiten realizar un análisis del pasado. El caso de San Martín de Tucumán no es diferente: cosechó 36 puntos -63% de las unidades en juego- y terminó como segundo de la zona “A”, a un punto de San Martín de San Juan. Pruebas que lo posicionan como uno de los animadores de las 19 fechas disputadas. Pero… ¿Qué se puede esperar del “santo” para la segunda rueda?