Cartas de lectores: Los viajes de Milei

Leo y escucho con frecuencia las críticas al Presidente por sus viajes al exterior (con el actual vá por el décimo). Hay que tener en cuenta que al principio lo hacía en aeronaves de línea y ahora en el Boing 757 presidencial por cuestiones de seguridad y una comitiva reducida, sin embargo la Sra. Cristina Elizabeth Fernández hacía lo mismo pero se llevaba hasta el loro, aparte de las miles de millas para llevar muebles, diarios, etc. a Santa Cruz y al Calafate (dicho por los mismos pilotos de la aeronave). Después se jactó de su extenso viaje hacia Angola y otros con escalas en Seychelles, que hasta el día de hoy es una incógnita. Milei lo hace pero para entrevistarse con Presidentes del primer mundo o con personajes de alto rango económico (Ej.: Elon Musk) o a la reunión de los G 7 (que nuclea a los países más industrializados del mundo) ¿o prefieren Angola con que Cristina se jactaba del exitoso raid y de haber establecido lazos comerciales para exportar maquinaria agrícola? Creo que le vendimos una rastra de disco y allí terminó la fantochada. Estamos en situación difícil pero si no entablamos lazos con países y empresarios del Primer Mundo, la otra alternativa sería probar con Nigeria. Repito, estamos en situación difícil y comprometida ¿y eso significa que el Presidente no puede viajar? Comparen las millas de Milei y CFK en el mismo lapso de tiempo, donde Milei sale segundo por lejos y con la esperanza de traer datos alentadores (al menos eso!) Analicen (los detractores) y veamos los resultados porque no se puede enderezar un barco escorado con unas pocas maniobras en tan poco tiempo.