Un apellido que remite al origen del teatro nacional

- Me hablan (ríe). Yo siento mucho que están ahí, habitando la obra, quienes vengan también va a poder verlos y verlas. Dentro en la obra me van dando indicios, me van contando la historia y a la vez me muestran mi árbol. Tuvimos a lo largo de los ensayos de la obra varias apariciones. Entendí que venían a decirme que iba bien, que me daban el sí para esta construcción, para contar su pasado. O bueno así elijo pensarlo.