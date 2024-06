San Martín y San Pablo no se sacaron ventajas en La Ciudadela

Pese al buen marco de público, el "santo" no pudo hacerse fuerte de local, y no pudo quedarse con un triunfo que necesitaba; ahora, se mantiene con cuatro puntos, a tres de San Pablo. Las emociones que no llegaron a través de los goles, lo hicieron mediante las tarjetas, ya que el árbitro Franco Díaz expulsó en la primera parte a Bruno Diarte en los visitantes, y sobre el final del partido a Lautaro Díaz en los locales. Por este mismo grupo, mañana a las 16, Social y Deportivo Graneros (3) se medirá con Concepción FC (0) (dirigirá Lautaro Condorí).