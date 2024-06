Nicolás Sánchez, en su regreso a Lawn Tennis: “No quería volver y tener un partido despedida”

“Siempre tengo el objetivo de jugar en los Pumas. Viví momentos muy lindos. Para mí, en este momento, es muy importante estar bien físicamente, sentirme bien, sobre todo teniendo en cuenta que hace dos o tres años vengo teniendo varias lesiones seguidas”, apuntó antes de dejar en claro que no tiene nada definido respecto a futuro. “No sé si voy a seguir viviendo acá en Tucumán; ni siquiera en Argentina. No lo he decidido. Estoy pensando en este momento y en disfrutarlo. He venido para vivir momentos intensos, momentos lindos, y mi cabeza está puesta en eso”, aseguró.