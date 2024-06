Hacienda: proponen la identificación individual voluntaria

La reciente propuesta del Gobierno nacional de implementar la trazabilidad electrónica individual del ganado bovino ha generado preocupación entre los productores ganaderos.

“La medida impone una carga adicional a los productores y dificulta el proceso de producción sin una necesidad evidente. En ese y en otros temas, resulta fundamental que se consideren las opiniones y necesidades de todos los actores involucrados en la cadena ganadera antes de implementar políticas que puedan afectar su funcionamiento, es por ello que desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se propone la identificación individual voluntaria de la hacienda”, dice un comunicado de la entidad.

“Actualmente, contamos con un sistema de trazabilidad aplicado a la exportación que nos permite acceder a mercados internacionales con éxito. Este mecanismo ha demostrado ser efectivo y eficiente, facilitando el comercio exterior sin imponer cargas excesivas sobre los productores. La implementación de un nuevo sistema de trazabilidad electrónica individual podría duplicar esfuerzos y recursos, complicando innecesariamente un proceso que ya funciona adecuadamente”, añade.

“Nos preocupa que el Gobierno imponga medidas de escritorio que no logran más que burocratizar y sobrecargar la actividad. La individualización electrónica podría representar un costo elevado y una complejidad adicional que muchos pequeños productores no están en condiciones de asumir. Es vital que el Gobierno abra canales de diálogo reales y concretos. La colaboración y el consenso son claves para diseñar políticas públicas que sean realmente asertivas y que no perjudiquen a quienes sostienen día a día nuestra ganadería”, indica CRA.

“Invitamos a las autoridades a escuchar nuestras preocupaciones y a trabajar en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. CRA, sus Confederaciones y todas sus Sociedades Rurales, propone la identificación individual voluntaria de la hacienda y se opone de manera clara y categórica a cualquier cambio que busque implementar un sistema de individualización electrónica obligatorio, sea éste, total o parcial, brusco o gradual”, cierra.