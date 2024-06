Lali Espósito se sumó al show de Dillom y enloqueció al Luna Park

El momento tomó por sorpresa a todos en la sala. Mientras Dillom interpretaba las canciones de su último disco "Por cesárea", la música se empezó a desdibujar y Lali apareció de repente en el cuadro. Seguidamente, con un "acting" oscuro y sombrío, tomó la posta para entonar las primeras estrofas de "La carie" (una versión de la canción "Plegaria desvelada" de María Elena Walsh). "Dios mío, dame mi sueño de paz y no de pastillas. El diablo que nunca duerme, penando me despabila”, interpretó con un registro de voz particular que enloqueció a los fanáticos.