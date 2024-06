Revelaron el secreto más doloroso de Dieguito Fernando Maradona

El pequeño, que hoy tiene 11 años, nació el 13 de febrero de 2013. En su momento, Verónica contó una mala actitud que tuvo Maradona al enterarse de su embarazo: "A Diego no le gustó cuando le dije que estaba embarazada. Se fue a Dubai enojado. No estaba alegre. Me abandonó y se fue", sostuvo.