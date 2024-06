Con cánticos para Maradona: los hinchas escoceses son furor en la Eurocopa 2024

Ahora, en las calles alemanas, la fanaticada escocesa volvió a hacer referencia a Maradona, figura que utilizaron para chicanear a Inglaterra, rival histórico. “Oh, Diego Maradona. He put the English out, out, out!”, dice el cántico, que se traduce como “Diego Maradona, dejó afuera a Inglaterra”, en referencia al histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1986, que terminó con triunfo argentino por 2-1, con un doblete de Diego.