Un canadiense probó el sándwich de milanesa en el Monumental, le prohibieron ir a La Ciudadela y disfruta de sus días en Tucumán

“Tenía tres destinos para elegir además de este; entre ellos, España y Japón. Elegí Argentina y me tocó venir a Tucumán. No sabía nada de la provincia; para mí era todo lo mismo. Ví un poco por Google y cuando llegué, me sorprendió que aquí las casas tienen portones”, afirma Edwards, que también le preguntó en inglés a su compañero Matías como se llamaban los alambres de púas. “Sabía que Argentina no era el lugar más seguro del mundo, pero todavía no tuve problemas”, celebra.