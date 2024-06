Impacto del nuevo esquema de la energía

Según Equilibra, posponer aumentos de precios Regulados junto con la baja de las cuotas de prepagas restó 2,5 puntos porcentuales a la inflación de mayo. Pero no habrá otro “shock” de desinflación durante este mes: las principales prepagas pueden aumentar su cuota hasta 8,8%; y, el gobierno subió el precio del costo de la energía que pagan los usuarios y aplicó parte del alza del impuesto a los combustibles. Por ello, en junio la inflación superaría en 1 punto a de mayo. “Postergar subas de tarifas públicas (energía y transporte) ayuda a frenar más rápido la inflación, pero no permite recortar subvenciones. El objetivo fiscal para este año es bajar los subsidios económicos a 1,4% del Producto Bruto Interno -PBI- (los energéticos representaron 75% en 2023), lo que implica una contracción real del 36% anual”, explica la consultora. En consecuencia, los reajustes en las tarifas recompusieron los márgenes de las transportadoras, pero no bajaron los subsidios a la energía.