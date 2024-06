El uso de “tucumano” como insulto: Pisarello escribió sobre el incidente

“Me podría haber pasado cuando acababa de llegar como estudiante a España, hace casi 30 años. Con más razón cuando me tocó ocupar el cargo de vicealcalde de Barcelona o ya como diputado, en Madrid. Pero no: nunca fui objeto de un insulto tan singular como el que me dirigió un diputado de Vox, partido emblemático de la ultraderecha española, hace unas semanas: ‘¡tucumano!’”, dicen las primeras líneas de la columna que Gerardo Pisarello -diputado español, nacido en Tucumán y emigrado hace más de 20 años, hijo de un abogado desaparecido por la dictadura cívico militar en Argentina- escribió para el diario porteño “Página/12”.