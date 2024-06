Máximo Kirchner le respondió a Adorni: “Ojalá puedan tener el 1% del éxito que tuvo Néstor”

Máximo Kirchner cuestionó la política económica del oficialismo

Respecto de la situación económica, Kirchner consideró que los números están cerrando con "mucha gente afuera" y que "ahora, la caña de pescar te la dan en medio del desierto. No vas a sacar un solo pescado. Tiene que haber un contexto donde vos, tu voluntad de trabajo, tu don, tu capacidad de estudio, tu ganas de desarrollarte, tengan un lugar donde puedan germinar. Este sacrificio no va a germinar en nada positivo. No va a suceder, no va a pasar".