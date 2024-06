El fiscal del juicio a Alperovich, sobre la sentencia de 16 años de prisión: "Es una pena razonable"

La ausencia de Manzur en la sala

En relación a la actitud del actual senador Juan Manzur, el fiscal fue muy crítico. "Pretendían hacer uso de la prerrogativa para los funcionarios públicos con determinado rango pueden declarar por escrito -dijo Abraldes-. Esto está pensado como una forma de privilegiar la función, la funcionalidad de determinados cuerpos; hora esto no es un privilegio personal que a usted le dan por ser senador. Si usted lo tiene y en un caso tan delicado como este en el que se denuncian al menos 10 episodios de violencia sexual pretender esconderse detrás de un escrito a mi me parece que no es el espíritu de la ley; por eso lo dejé bien planteado y con palabras bastante claras", insistió.