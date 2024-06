El pedido de Pablo Moyano a los dirigentes del peronismo: "Hay que sentarse a hablar"

"La CGT no está dividida, estamos acostumbrados a las operaciones. La resistencia la está llevando la CGT, desde el primer día. Por esa falta de conducción en el peronismo pasó lo que pasó en el Senado, no se pudo contener a dos traidores como el de Corrientes y Entre Ríos y pasó lo que pasó. La tranquilidad que tienen que tener los laburantes es que la CGT no se va a partir y vamos a seguir confrontando contra este gobierno que lleva adelante una política que ya todos vemos. Contra los laburantes, los jubilados, los barrios populares, a favor de privatizar las empresas", agregó.