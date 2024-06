Falleció la hermana de la periodista Analía Franchín

Días atrás, la propia Franchín había expuesto el padecimiento de su hermana a raíz de un desafortunado comentario de Juliana "Furia" Scaglione adentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). “Me importan las declaraciones que hizo Furia, referentes al HIV. A ella se le permite decir una serie de cosas que no son correctas. No se puede, en el 2024, decir una cosa así”, dijo Georgina Barbarossa. Ante eso, Franchín agregó: “A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”, aseguró la panelista, quien se mostró indignada con Juliana. “Furia, atrasa. Entiendo que en los ‘80 teníamos miedo de acercarnos a una persona con sida. Yo estaba en la primaria. Pero que Furia diga ahora: ‘¿Qué tengo? ¿HIV?’. No”, dijo.