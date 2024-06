Es mendocino, organizó un viaje como mochilero para ver la Copa América y sueña con un autógrafo de Messi

Por otro lado, asegura que intentará realizar la mayor cantidad de actividades posibles en Estados Unidos. “Lo malo es que no cuento con demasiado dinero. En Atlanta hay un lugar de montañas rusas que se llama “Six Flags”, algo que me encantaría conocer. Además, para los partidos donde no tengo entradas. En caso de no conseguir, tengo previsto ir a los bares en los que se concentren los argentinos. También quiero hacer algo de turismo en cada ciudad, aunque no quiero gastar”, explica. “También quiero ir a los lugares en los que se concentren los argentinos. Están las fiestas de “alta joda fest”, que las organiza un youtuber famoso de ese país”, agrega.