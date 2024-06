La magia de la Selección argentina llega a Atlanta, la cuna del hip-hop

“Centro de gravedad del hip-hop” y “Nueva capital cultural de Estados Unidos”, fueron los títulos elegidos por The New York Times y por The Daily Beast para la ciudad estadounidense. ¿Cómo no hacerlo? Si cuenta con artistas como Gucci Mane, Young Thug, Usher (participó del medio tiempo del Súper Bowl 2024), Kelly Rowland, Childish Gambino, Soulja Boy, Future, 2 Chainz y Migos, entre otros. Mientras que la lista de productores también es extensa.