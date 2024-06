La Scaloneta despierta pasiones, reúne familias y deja recuerdos imborrables

¿Mirar a la selección en soledad es una opción? Según Javier Juárez sí. “No soy un apasionado del fútbol, no suelo ir a la cancha ni por casualidad, pero a los partidos de la selección no me los pierdo. Siempre mis amigos se juntan y me invitan, pero prefiero la soledad. Me pone menos nervioso y no reniego con los que se creen hinchas”, cuenta el tucumano que vive en el barrio Ejército Argentino y que no comparte sus emociones con nadie. “Me di cuenta que lo disfruto más, Me compro unas cervezas, unas papas fritas, me pido una pizza o algo y me siento a disfrutar. Ver a Messi es un lujo”, reconoce el joven de 32 años que tiene un sueño sin cumplir. “Me hubiese gustado ver a Messi en la cancha, sería por lo único que iría a un estadio porque entiendo que es una leyenda viva. No hubo oportunidad y creo que cada vez hay menos. Sin embargo la esperanza es lo último que se pierden dice”, remata mientras empieza a analizar las ofertas de las cervezas. “Voy a hacer una compra pensando en todos los partidos; seguro serán varios packs de latas. Hay que sacarle jugo al aguinaldo”, concluye.