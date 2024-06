Lebbos, sobre la condena a Alperovich: "Dios es justo, con lucha se impone siempre la verdad y la Justicia"

"Dios es justo, con lucha se impone siempre la verdad y la justicia", dijo Lebbos. Y acotó: "La lucha sirve. Nunca se olviden que en el Ministerio Público Fiscal no acatan la sentencia de la Sala Penal 3 del 25 de febrero de 2019 por la que se ordena investigar a José Alperovich y a 30 personas más por encubrimiento del homicidio impune de Paulina, falsos testimonios, incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad. El expediente 36469/19 y 26 expedientes más están absolutamente paralizados, quieren que las causas queden impunes por prescripción. No hay control, no hay sanción para nadie, se repite la historia brutal del fiscal condenado Carlos Albaca. Por la impunidad, los graves delitos siguen y siguen", dijo.