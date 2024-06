Video: así fue el momento en el que José Alperovich recibió la condena por abuso sexual

José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales denunciados por una sobrina y ex colaboradora. La sentencia fue dictada por el juez Juan María Ramos Padilla, quien presidió las audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 desde el 5 de febrero. Ramos Padilla consideró válidas las pruebas presentadas por el fiscal Sandro Abraldes y los querellantes Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, determinando la culpabilidad del ex senador.