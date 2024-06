"Pulguita" Rodríguez rescindirá con Gimnasia de Jujuy y en Atlético Tucumán se frotan las manos: "Va a venir"

El sábado a las 19.50 se dio el primer acercamiento in situ entre Luis Miguel Rodríguez y Atlético Tucumán. En ocasión de cumplirse 15 años del ascenso a Primera en 2009, los dirigentes del “decano” organizaron un homenaje que rindió tributo a varios ex jugadores que actualmente viven en la provincia. Pero hubo una excepción. El único que actualmente no vive en Tucumán pero dijo presente fue “Pulguita” que fue recibido con todos los honores por los fanáticos.