Obras y coparticipación: Villarruel dejó el norte con un claro pedido de gobernadores

“Lamentamos el uso político, mezquino y vanidoso del gobernador de Salta, leyendo un manifiesto político que nada tiene que ver con nuestro héroe y con su gesta para la patria. Lamentamos que, a 40 años de la democracia, todavía se mancillen nuestras banderas y símbolos. Como diputados de LLA, representando el pueblo de la Nación, nos vimos en la necesidad de retirarnos, para no avalar con nuestra presencia el escándalo de prácticas políticas que nuestro pueblo no merece y no avala”, expuso en redes sociales el representante local Carlos Zapata.