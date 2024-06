Sportivo Guzmán y San José no se sacaron ventajas por la Copa Tucumán

Hasta la semana pasada, de hecho, no se sabía si iba a ser el “juliano” o Tucumán Central, el equipo que completara el grupo B. Es que faltaba la definición del Consejo Federal de AFA con respecto a un reclamo de San José, que denunció la mala inclusión de Luciano Fadel en el duelo entre ambos equipos en la primera fase, que terminó con triunfo de 4-1 para Sportivo. Esta situación tuvo paralizada toda la actividad de la Liga Tucumana por tres semanas. Fadel no se presentó a ese partido con la habilitación del Comet, por lo que, técnicamente, no estaba habilitado para jugar. Sin embargo, no sumó minutos, y por eso, el Consejo Federal, luego de una primera resolución del Tribunal de Disciplina en favor de Sportivo, decidió solamente sancionar económicamente al “juliano”, sin imponer ningún castigo deportivo.