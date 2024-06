Emoción y reflexión en los Martín Fierro de la radio

Por la misma emisora se impuso en labor masculina Ernesto Tenenbaum. “No es bueno que cuando hay disidentes se los trate de ensobrados. Hay gente que piensa por sí mismo y dice lo que piensa, es honesta y valiente. No es buena idea para el poder tratar de acallar la libertad, mucho menos en nombre de la libertad. Otra vez estamos teniendo que medirnos con insultos, escraches, barbaridades. No tengamos miedo, sigamos hablando y denunciando, no nos callemos, no especulemos, contemos lo que pasa como lo hicimos siempre”, pidió.