Cartas de lectores: religión y política II

Cada día estoy más sorprendido por lo que pasa en este país. A mi edad ya no creo ver un cambio; estuve leyendo las cartas del Sr. Saade, la Sra. Rodríguez y el señor Guardia Bosñak, y saco la conclusión de que entre las tres la de Saade tiene un sentido; las otras dos sólo hacen menciones a política. Saade sólo dijo que no se puede ir a cantar consignas políticas en el templo del Señor, que ya es hasta ultrajado por fanáticos de cualquier partido político. Me extraña que Rodríguez, que apoyó el aborto, diga que Jesús era un revolucionario. ¿Qué tiene que ser el Che Guevara para ella? Jesús vino a enseñar el amor entre los seres humanos, que es la esencia del cristianismo, no a dividir. La Sra. Rodríguez se coloca en la posición de Caifás en el interrogatorio previo a la Pasión y Crucifixión. El Sr. Guardia Bosñak usa otras cosas que han sucedido en el Gobierno del cual es partidario, como defenestrar a Roca, y se refiere a la Batalla de Tucumán. Olvida que el Gral. Belgrano le entregó el bastón de mando a la Santísima Virgen de La Merced luego de vencer a los realistas. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como dijo el lector Saade. Esta gente apasionada de su historia e intolerante, pedante ante el pensamiento distinto, cree que puede argumentar con falacias la opinión de los demás. Saade dijo siempre que es apolítico; leo sus cartas. No defiendo a nadie, trato de sacar una conclusión. Decidí escribir porque me parece importante sacar una conclusión de esto; la grieta es enorme y la verdad es que no sé cómo saldrá este país adelante con tanta división. Lamentablemente la izquierda y sus pensamientos de la historia siempre se pusieron de la vereda del pobre, enriqueciéndose despiadadamente con ese discurso mendaz; y la derecha lo único que quiso hacer es imponer por la fuerza sus ideas, lo que generó más odio. La vida se acorta y es preocupante que se siga peleando por esto hace más de 200 años. Que el Señor tenga piedad de tantos errores que cometemos.