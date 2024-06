“Gente de Acá” es la que imagina la Yerba Buena del año 2124

Democracia y pandemia

“Participé por primera vez el año pasado con el eje temático de 40 años de democracia. Antes me habían dado la oportunidad, pero yo no aceptaba por el miedo a fracasar”, se sincera por el mismo lado Santiago Meone. Para él la escritura es una cuestión muy personal por eso no suele compartirla ni con sus amigos más cercanos. Cuando aquellos lo vieron en la televisión haciendo una entrevista sobre el libro de “Gente de Acá”, se sorprendieron por lo inesperado de la situación y, a continuación, apoyaron al autor. “Que haya sido publicado me da confianza para los próximos años. Quiero seguir escribiendo en las siguientes ediciones”, manifiesta con una sonrisa en su rostro.