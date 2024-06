Por el Día del Padre todos van a celebrar en la séptima fecha del Anual

Es difícil que hoy no se hable de hockey, por más que la meta de la ATAH haya sido interponerse lo menos posible en el festejo del día del padre. En la casa de los González habrá anécdota para clarificar porqué Francisco terminó jugando al hockey. “Comencé a jugar a los 12 años en Juventud Unida con un grupo de amigos. En 1999 me cambié a Cardenales. Un compañero de equipo me presentó a Marcela, con quién me casé y tuvimos tres hijos”, va dando ejemplos de lo que el palo y la bocha generó en su vida. “Tuve la suerte de formar parte del único equipo de caballeros en realizar una gira por Europa. Todas esas alegrías me llevaron a que lo haga participar de este deporte para que disfrute igual o más que yo. Francisco era un espectador más todos los domingos y a los cuatro años ya iba conmigo a los entrenamientos y se entrenaba en las infantiles”, relató el camino que los llevó a formar el tándem DT-jugador que curiosamente genera más conflicto que el natural de padre-hijo. “Tenemos muchas diferencias como DT y jugador. Peleamos más por eso que por otra cosa”, reconoció entre risas. Puede ser porque dentro del campo de juego tienen visiones bien distantes. “Yo siempre jugué de delantero y a él yo siempre lo vi como central. Es más en los seleccionados que participó jugó de defensor”, sostuvo González padre.