Premios Martín Fierro: la vieja y querida radio hoy se pone glamorosa

Se entregarán premios en 39 categorías; habrá dos Oros (AM y FM), homenajes y sorpresas. Las nominaciones las encabeza Mitre, con 21, seguida por La Red con 16; Rivadavia y Radio Con Vos con 10 cada una. “Vamos a presentar una tecnología basada en un juego de pantallas inmersivas nunca antes vista”, promete la productora, Liliana Parodi. Sobre el menú para 450 invitados, dijo que será “una opción clásica, con toques glamorosos”. En cuanto a los oufits de los conductores, ambos adelantaron que no harán cambios de look. Dente usará un smoking negro, en tanto Mazzoco, que prometió brillar en la austeridad, usará un diseño de Nuria Bueno cuyo color no quiso revelar.