Carlos Melconian lanzó una fuerte advertencia sobre el tipo de cambio: "Está al límite"

El economista puso énfasis en el equilibrio fiscal, una de las principales premisas del oficialismo. “Vos no podés perder ese equilibrio fiscal. Eso ayuda históricamente a no tener problemas con el tipo de cambio, pero si la inflación no la bajás al final te metés en un problema. Y va a depender del superávit de comercio, de los precios internacionales, de la eliminación del cepo, de la eliminación del impuesto PAIS”, planteó.