España y un debut a puro gol en la Eurocopa ante Croacia

Todo perfecto: Alemania debutó con goleada, jugando magistralmente y se ilusiona con ganar la Eurocopa en casa

Si en Alemania estaban algo pasivos con respecto a lo puede lograr su selección en la Eurocopa 2024 que comenzó en el país teutón, los dirigidos por Julian Nagelsmann tuvieron un debut para que la afición se despertara. Escocia, que perdió por goleada en la cancha pero en las tribunas ganó, se quedó con las manos vacías por los tantos de Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug y Emre Can. El descuento fue anotado por Antonio Rüdiger en contra y así quedó sellado un 5-1 de ensueño para el país organizador. Al borde de la excelencia estuvo la victoria alemana, con Toni Kroos al frente y con la electricidad de Musiala.



En la primera etapa el seleccionado germano pasó por arriba a su rival. Al descanso ya se fue con ventaja de 3-0. El segundo tiempo no tuvo tampoco equivalencias entre ambas selecciones. Por su parte, Escocia no dio casi nada de lo que se presumía podía concretar en el partido inaugural por la primera fecha del Grupo A (también integrado por Hungría y Suiza). Encima, los escoceses cerraron la etapa inicial sin llegadas bajo los tres postes de Manuel Neuer y con 10 hombres por la expulsión de Ryan Porteous.