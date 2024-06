Milei en su laberinto: ¿ser un político disruptivo o uno práctico?

Que todos los políticos tienen una cara para cada ocasión no es ninguna novedad y es cierto que muchos han construido su carrera borrando con el codo lo que un rato antes habían escrito con la mano. Ahora, si la pretendida bonhomía de este Milei (o picardía quizás) ha sido un artilugio transitorio incentivado por quienes desde el Gabinete le piden que no rompa puentes para avanzar, ya sea para que no se siga perdiendo un tiempo precioso o para que la economía deje de estar renga en aspectos estructurales, por ejemplo, no se sabrá si eso fue algo transitorio y calculado hasta que al Presidente le toque expresarse otra vez. Por entonces, quizás su naturaleza lo traicione.