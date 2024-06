El rinde sacarino muestra buena tendencia, y valores similares a 2023

Sobre la base de datos de la sección Agrometeorología de la EEA Famaillá, la lluvia promedio registrada en mayo fue inferior a lo normal con 30 mm, equivalente a un 30% menos que la media histórica del mes (serie 1967-2024). En el caso de las temperaturas, todos los valores se presentaron por debajo de la media histórica, tanto la mínima con 1,6° C por debajo como la máxima con 4,2° C por debajo de la media. Estos datos muestran un mayo más fresco de lo normal. La amplitud térmica, de 7,9° C también estuvo por debajo de la normal, pero con un valor interesante para la época.