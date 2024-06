La versión menos gritona y más "popera" de Bring Me The Horizon regresa a la Argentina

Bring Me The Horizon visitará el país luego de cinco años, cuando formó parte de la grilla de artistas que se presentaron en el Lollapalooza 2019. En esa oportunidad, también estuvieron Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty Øne Piløts, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike y Steve Aoki. "The Horizon" goza de un presente envidiable para el mundo del rock: ha acumulado más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube; está entre los 500 artistas con más streams a nivel mundial en Spotify, y la banda fue postulada en destacadas premiaciones como los BRIT Awards y los Grammys.