Luego del exitoso estreno de Intensamente 2 ¿cuándo podrá verse en las plataformas de streaming?

¿Cuándo llegará Intensa-Mente 2 a las plataformas de streaming?

Tras su paso por los cines, la película debutará en streaming exclusivamente a través de Disney Plus, que desde el 26 de junio se unifica con Star Plus en Latinoamérica. En mercados seleccionados también se la podrá alquilar o comprar en tiendas digitales, aunque no será el caso de América Latina, en donde Disney decidió no comercializar sus películas por fuera de su plataforma.