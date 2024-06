Gary Medel fue presentado en Boca: “Román me quería y yo quería volver”

En Boca Predio, Medel se reencontró con algunos ex compañeros como Clemente Rodríguez y Matías Giménez. "¿Como fue el reencuentro con algunos ex compañeros? Muy feliz de estar con gente que quiero y con la que viví momentos muy lindos. Me pone muy feliz que ex jugadores estén trabajando en Boca”, puntualizó. “Lo que me sedujo fue el club. Boca es gigante, quien no va a disfrutar de jugar acá. El fútbol argentino es muy competitivo y quiero seguir compitiendo a gran nivel para demostrar que estoy para jugar aquí", agregó.