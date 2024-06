VIDEO. Espectáculos en Tucumán: guía para salir

Shows en vivo: canciones y rock

Los Timo llevarán esta noche su tributo a Joaquín Sabina y a Joan Manuel Serrat a Lo de la Paliza (Laprida 181), desde las 22. En el campo del rock, Hombres de Marte y David Corti actuarán en Brotes Casa Cultural (Santiago del Estero 179). Niño Fungi se presentará en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con Alejandro Kaplán, Juan Manuel Pajón y Daniela Zunino. En música alternativa, estará la fiesta Salamanca Or Not en Virgen de la Merced 611, con el line up a cargo de Justina Garay, Gabo Monky y Sr. Fat. Dentro del folclore, en Lula Bar de San Isidro de Lules (Libertad y España) estará Rescoldo Folk, el dúo de Miguel Ángel Rocha y Jonathan Ángel Amaya.