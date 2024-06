Cartas de lectores: la redes sociales y los jóvenes

Qué difícil se torna dar una orientación certera y que movilice a pensar en este asunto de las redes sociales con las cuales convivimos por lo menos mientras estamos en actividad. en principio yo les diría que hay que ser inteligentes, hay que tener una fuerza de voluntad que tiene mucha razón de ser para que las redes sociales sean una herramienta y esten al servicio de la persona y no que la persona sea subsumida de tal manera que quede atrapada en estas redes sin poder distinguir lo que está bien y no está bien, cuando estamos nosotros manejando estas redes y cuando comenzamos a ser digeridos por ellas. Estudios han comprobado que a partir de que nosotros ponemos “me gusta” a cualquier tema, se van seleccionando grupos creando mensajes dirigidos induciendo al consumo de objetos que no tienen mayor sentido. Entonces es necesario que se tenga Claro que es una gran revolución, tal vez la más importante de los últimos tiempos, el tema del internet, de las redes sociales, de la posibilidad de estar conectados en tiempo real, con cualquier parte del mundo, para espectáculos, para comunicarnos con nuestros afectos, para aprender, para investigar y de esa manera son un aliado fenomenal en el progreso cultural, en el progreso intelectual y material de los pueblos, de las sociedades, de las personas. Debemos ser amigos de las redes sociales pero amigos inteligentes, teniendo el control siempre para que sepamos qué estamos haciendo, saber para qué queremos este o aquel dato, saber para qué queremos y qué utilidad nos brindara a nuestro crecimiento intelectual, espiritual, etc. como conclusión , la gran revolución es la de las comunicaciones. A través de las redes de internet, tenemos que manejarlas y ponernos al frente y no dejar que ellas nos manejen.