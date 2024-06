Cartas de lectores: voto responsable

En la carta del lector Humberto Hugo D'Andrea, de fecha 10/06, titulada “Voto Responsable”, es evidente la rabia que tiene al hecho de que Milei fuera elegido presidente; llega a analizar el motivo porque lo votaron los distintos sectores de la sociedad. Estimado lector, me atrevo a decir: ¡es la Democracia! Antes esa gente votó a otro gobierno que los cansó como a mí. Lo curioso es que el Sr. D'Andrea critica que se haya votado a Milei; sin embargo nada dice del apoyo que hace el Gobierno provincial al Gobierno nacional. Tengamos paciencia; en cuatro años, si no agrada, se tendrá que ir; mientras tanto, dentro del marco del respeto lo critiquemos, lo tildemos de loco, desequilibrado, que habla con sus perros, etc. etc., teniendo presente que si tales calificativos se usan, por nombrar algunos, ante el presidente ruso, el presidente chino, el norcoreano, no creo que nos vaya muy lindo.