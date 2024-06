¿Qué selección pierde más? Estas son algunas de las figuras que no disputarán la Copa América 2024

México es una de los países que llevan adelante un recambio generacional, por lo que tienen varias bajas. Uno de ellos es el histórico arquero Guillermo Ochoa, quien no estará presente en la competencia continental más antigua del mundo. La idea del director técnico es llegar con un equipo consolidado al Mundial Estados Unidos 2024. A su vez, Hirving Lozano tampoco estará. Esta baja no se debe a la edad del futbolista, sino a una serie de declaraciones “desafortunadas” que tuvo en sus últimos partidos con la camiseta de su país. Otra de las bajas de peso es Raúl Jiménez corre el mismo papel que el histórico arquero del seleccionado. El actual delantero del Fulham FC tiene 33 años y ya no estará en la siguiente Copa del Mundo.