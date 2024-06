Milei: "Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal"

En su discurso, apuntó contra "los destituyentes" (por el Congreso y el resto del arco político) que buscan "romper el déficit fiscal". "Siempre estuve del lado del shock y no iba a cambiar al estar de este lado del barco. Los programas de shock siempre fueron exitosos y los gradualistas terminaron mal. Para hacer gradualismo necesito financiamiento. Igual no lo iba a hacer porque no creo en el gradualismo. Elegir el gradualismo es elegir que los que ajustan son el sector privado y no para la política", amplió.