Qué va a pasar con las jubilaciones y la moratoria previsional si se aprueba la Ley Bases

Actualmente, para cobrar la PUAM se requiere no percibir “jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo”. Si la reglamentación fija el mismo criterio, no se podría acceder a la prestación proporcional si ya se cobra otra prestación. En el Régimen General, la persona jubilada puede trabajar en forma registrada, percibiendo ambos beneficios (como jubilación y sueldo).