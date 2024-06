Un ex River respaldó a Martín Demichelis: “Me cuesta entender el porqué de los silbidos”

“Soy amigo de él y compartimos muchos momentos”, confesó Costanzo en diálogo con DSports, que dijo que está sorprendido por la reprobación al DT por parte de los hinchas. "Me cuesta mucho entender el porqué de los silbidos y la no aceptación a alguien formado en el club. No creo que haya alguien del riñón del club más que Martín. "Llegó a la pensión, hizo toda su historia en River, salió campeón y volvió y de seis torneos que disputó, ganó tres. Además, tiene un promedio de partidos ganados que lo lleva al top 3 o 4 de los técnicos más ganadores del club. Me resulta curioso", dijo.