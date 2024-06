El escenario crítico en "Tierra de Sapos", de Mario Flores

Un texto clave es “Tierra de sapos”, segundo microrrelato de la primera parte. Rompiendo la lógica del uso de los topónimos, usa la traducción del guaraní del nombre Yariguarenda para nominar la obra. Pero además, contiene la sucinta historia del paraje que actúa como espejo sinecdótico de nuestra zona. La ficción da cuenta de la tensión que nos habita entre discursos de poder que buscan civilizar nuestra historia y borrar los renglones escritos con el animismo sagrado de los pueblos originarios, dilema que atraviesa las versiones institucionales y las revisionistas, no sólo del Departamento San Martín sino del Estado Argentino. En esa oscilación se dibuja con claridad el principio de un motivo que crece hasta convertirse en personaje transversalizador: la violencia ejercida por quien se cree en poder de una forma de verdad con instrumentos para instituirla como eje y desplazar a las periferias ese pensar anímico, preexistente, con ese plus que implica el despojo de una parte de tierra para apoyar los pies y cultivar, alimentarse y resguardarse de la inanición y la extinción como personas. En este pueblo simbolizado en “Tierra de sapos”, el barro originario aparece descompuesto, ya no como esa inmensidad pródiga del agua que corre en ríos o lagunas. Se contrapone a esa puja la pureza del simbolismo religioso con sus promesas de vida eterna y ausencia de sufrimiento. Barro, sangre y fuego como elementos vitales de un dominio territorial que busca ese enclave de sentido, no como paradigma iluminador sino como valentía para recoger esos estigmas y transmutarlos.