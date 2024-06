Mascherano define quienes serán los 18 que disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024

Mascherano además de decidir los 18, tendrá que dar cuatro jugadores de reserva que sólo serán parte del torneo en caso de lesión de un compañero y el mercado de pases que está en marcha podría ser un gran problema. El ex volante de la selección tiene el visto bueno de dos de los tres mayores: Nicolás Otamendi y Julián Álvarez ya confirmaron que estarán en París, claro siempre y cuando no cambien de club porque los que dieron el "ok" fueron el Benfica y el Manchester City. Pero si Julián asoma en carpeta de varios equipos fuertes de Europa.