Habló uno de los invitados a "La fiesta de Olivos": "Alberto Fernández no estaba al tanto del festejo"

Cómo fue la fiesta de Olivos en plena pandemia por la covid-19

Consultado sobre cómo fue la fiesta íntima, el ex empleado de la Casa Rosada detalló que "fue un encuentro de un par de horas en el comedor principal donde se hacían todas las reuniones de trabajo. No había música. Si mal no recuerdo, cenamos paella. Se brindó. Cortamos la torta y no mucho más. Estaban los mismos empleados que yo veía a diario en la cocina del chalet presidencial. No hubo un catering especial. La foto la tomó una de las personas que ayudaban con el servicio. No había más invitados. La recuerdo como una noche aburrida. El clima no era de fiesta".